Schlein-Landini, Sallusti: "Falliti e pericolosi"

Il mondo alla rovescia un po’ fa paura ma il più delle volte è divertente. Già, è divertente vedere la premiata ditta CgiElly, acronimo del nuovo patto a sinistra tra la Cgil ed Elly Schlein, scendere in piazza contro l’aumento delle buste paga di milioni di lavoratori; come è triste, ma strappa un sorriso, sentire un altro fenomeno della sinistra, Nicola Fratoianni, incolpare da vero sciacallo il governo per l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, regione governata da mezzo secolo per l’appunto dalla sinistra e il cui attuale presidente, Stefano Bonaccini, pare non abbia lanciato in tempo l’allarme che avrebbe potuto salvare le due persone travolte da acqua e fango.

Ed ancora fa ridere che il governatore della Campania Vincenzo De Luca, sempre Pd, si dica scandalizzato per «il cabaret messo su da Giorgia Meloni con quella videoripresa dell’ultimo consiglio dei ministri che non ho mai visto in nessuna parte del mondo», dimenticando di essere diventato nel tempo, con le sue stravaganti conferenze stampa, il capocomico della politica italiana al punto da diventare il bersaglio preferito di Maurizio Crozza, tanto che non si capisce più chi sia l’imitatore e chi l’originale. De Luca che parla di cabaret è un ossimoro, come lo è un sindacato che insieme ai partiti di sinistra combatte l’aumento dei salari che peraltro aveva chiesto con forza, come lo è chi non fa caso che l’Emilia è governata dai suoi.

C’è chi sostiene che le avversità possono essere formidabili occasioni, ecco non è questo il caso: questa opposizione nell’avversità non è buona a nulla ma è capace di tutto perché quando si perde il senso del ridicolo si diventa pericolosi. Niccolò Machiavelli, uno che di potere se ne intendeva, aveva così definito questo genere di politici: «Pensano di sapere tutto, peccato che questo sia tutto quello che sanno», come dimostrato da una lunga, immeritata e fallimentare stagione di governo alla quale gli italiani hanno posto fine con il loro voto alla prima occasione utile.

Ps: ieri l’Istat ha certificato che l’occupazione negli ultimi mesi sta sensibilmente crescendo. Brutta notizia compagni, da farci sopra al più presto un bello sciopero generale a firma CgiElly.