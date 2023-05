Elly Schlein, il siluro di Cattaneo: "Sappiamo cosa ci fanno con 100 euro"

03 maggio 2023 a

Alta tensione a Di Martedì nello studio di Giovanni Floris. Al centro del dibattito c'è il taglio del cuneo fiscale. Il governo nel Cdm dello scorso primo maggio ha varato alcuni provvedimenti che andranno a dare ossigeno alle tasche degli italiani con aumenti fino a 100 euro in busta paga. Una misura questa che ha fatto innervosire la sinistra e che di fatto ha sottolineato l'attenzione dell'esecutivo per il mondo dei lavoratori.

Da Landini alla Schlein, passando per Conte, la parole d'ordine è quella di contestare senza se e senza ma l'incremento sugli stipendi predisposto dall'esecutivo di centrodestra. E su questo fronte è intervenuto Alessandro Cattaneo di Forza Italia che ha voluto rimarcare quanto sia importante l'intervento del governo: "Non mi sarei mai aspettato di essere attaccato dalla sinistra perché abbiamo aumentato di 100 euro al mese per i redditi più bassi", è la premessa dell'ex capogruppo azzurro. Poi però affonda il colpo e mette spalle al muro il Pd e la segretaria Elly Schlein: "Capisco che buona parte della sinistra con 100 euro ci paga mezz'ora di armocromista". Parole forti che hanno scatenato lo studio. Del resto ormai il Pd si occupa delle Ztl, i lavoratori sono solo un lontano ricordo...