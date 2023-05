Sondaggio-Ghisleri, inversione a "U" per il Pd: quanto perde in 15 giorni

12 maggio 2023 a

a

a

Nelle ultime due settimane il trend dei partiti, nelle intenzioni di voto, resta praticamente invariato a parte un più decisivo calo del Partito democratico. Secondo quanto riporta su La Stampa Alessandra Ghisleri nel suo sondaggio Euromedia Research per Porta a porta, "perdono punti di percentuali: il Partito Democratico (-0.5 per cento), Italia Viva (-0.4 per cento), Forza Italia (-0.3 per cento) e Fratelli d'Italia (-0.2 per cento)". "Guadagnano circa mezzo punto percentuale", prosegue la sondaggista, "Alleanza verdi e Sinistra (+0.6 per cento) e il Movimento 5 Stelle (+0.5 per cento)".

Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni resta dunque primo partito anche se scende al 28,8 per cento. Il Pd, anch'esso in calo, registra il 19,6 per cento, seguito dal Movimento 5 stelle che sale al 16,2 per cento. La Lega di Matteo Salvini guadagna un decimo e arriva al 9,6 per cento. Mentre Forza Italia cala al 6,8 per cento. Azione di Carlo Calenda cresce e registra un 4,6 per cento mentre Italia Viva di Matteo Renzi scende al 3,5. Alleanza Verdi e Sinistra sono dati al 2,5 per cento.

Per quanto riguarda quindi le coalizioni, il centrodestra è al 46 per cento, il centrosinistra al 24,3. Cala di sette decimi la quota di indecisi-astenuti ora al 36 per cento.

"Per Giorgia Meloni è importante rimanere coerente con quanto annunciato durante tutta la sua storia politica. Del resto nel giorno delle consultazioni con i partiti delle opposizioni ha già iniziato i suoi cambiamenti cercando credibilità proprio nel cerimoniale che risultava agli occhi dei telespettatori molto simile a quello del Presidente della Repubblica", osserva infine la Ghisleri.