Laura Tecce in tv con Underdog: "Se sei di destra in Rai..."

Laura Tecce avrà un programma su Rai2 in seconda serata dal 5 giugno, Underdog. Parola cara a Giorgia Meloni che usò per auto-definirsi ma guai a dire che l'ingresso in Rai della giornalista toscana sia merito del nuovo governo. "Guardi che sono io l’underdog", il programma "è frutto della gestione Fuortes. Che ringrazio, come il mio direttore Antonio Di Bella e il responsabile del programma Paolo Corsini per avermi dato fiducia", sottolinea la Tecce in una intervista a Il Corriere della Sera. L'idea del titolo del format "mi è venuta sentendo lei. Ma il programma non fa parte di nessun nuovo corso".

Detto questo, della Meloni, prosegue, "mi piacciono il suo coraggio e la sua coerenza. Penso che siano stati e siano la sua arma vincente. Quando è stata eletta, in molti hanno rilevato il fatto che fosse donna. Io ho notato che era davvero un underdog. Mi colpiva di più". E non è la Tecce una "salviniana. Io sono una giornalista. Sono arrivata a Roma, a 18 anni, da Cecina e non conoscevo nessuno. Ho cominciato come stagista a Porta a Porta: un premio riservato ai tre migliori studenti del corso. Poi tanta gavetta, fino alle tre edizioni di Onorevoli confessioni, sempre in seconda serata su RaiDue, che hanno avuto un discreto successo".

Poi certo, "sono di destra. Ma a noi l’appartenenza viene fatta pesare di più. Quando leggo di 'occupazione della Rai' mi viene da ridere. Come se lo spoils system l’avessimo inventato noi". E comunque la Meloni non sarà ospite del suo programma: "I politici saranno solo un paio su venti ospiti. E non li ho ancora scelti" perché "è difficile trovare tra loro un vero underdog. Intervisterò molti imprenditori, giornalisti, sportivi...". Il primo ospite sarà "Giovanni Malagò, che underdog non è, ma è un vero talento a scoprirli. E poi Marcell Jacobs".