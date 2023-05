Lilli Gruber provoca: "Vuoi il premier caterpillar". E Sallusti la gela

11 maggio 2023 a

"Insomma, Alessandro Sallusti sei a favore del premier caterpillar e di Palazzo Chigi che spiana tutti". Lilli Gruber, a Otto e mezzo su La7, "provoca" il direttore di Libero sul tema delle riforme costituzionali e riceve una risposta tanto semplice quanto illuminante: "Sono a favore della governabilità, ma credo che tutti gli italiani sarebbero a favore della governabilità. Poi ci sono tutti i contrappesi e i controlli...".

La Gruber ascolta un po' perplessa, tradendo il suo pensiero sulle politiche e sulle parole della premier Giorgia Meloni, e aggiunge maliziosa: "Ecco appunto, quando conosceremo tutti i pesi e contrappesi e i controlli poi sapremo anche bene su cosa dibattere e discutere, ovviamente". Leggendo tra le righe: per il momento, ci si accontenta di istruire processi alle intenzioni del presidente del Consiglio.



"Dire 'io ho il mandato del popolo' non è dire una stupidaggine - sottolinea Sallusti riferendosi alle parole della Meloni -. Non sono un costituzionalista ma Marco Travaglio dice esattamente quello che dice la premier: rendere stabile il governo del Paese". "Ma la Meloni sta governando da 6 mesi a oggi e sembra che abbia tutti i poteri per farlo, o no?", lo interrompe la Gruber.

"Guarda che Giorgia Meloni non si pone il problema della Meloni, ma del Paese - la corregge ancora Sallusti -. Un Paese che non può andare avanti cambiando il governo ogni anno e 4 mesi, e aggiungo io sarebbe meglio che avesse dei premier eletti dal popolo. Nessuno degli 8 ultimi premier è stato scelto dal popolo, 3 di loro non erano nemmeno eletti in Parlamento...". "Però avevano tutti una maggioranza", interviene ancora la Gruber. "E ci mancherebbe anche che non l'avessero", chiude il conto Sallusti.