Fazio, addio Rai? il Pd:"danno al paese, Salvini imbarazzante"

14 maggio 2023 a

a

a

"Belli ciao", ha commentato Matteo Salvini l'addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai. Ed ecco che nel giro di qualche minuto la sinistra si è scagliata contro il leader della Lega. Ad aprire le danze Francesco Bria, componente del Pd in commissione di Vigilanza Rai: "L'uscita di Fabio Fazio dalla Rai è un danno all'azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il Paese. Negli anni tante belle pagine di servizio pubblico, fra tutte il Memoriale della Shoah con Segre. Scelta scellerata mai portata in Cda". E ancora, gli fa eco la dem Alessia Morani: "Imbarazzante, un ministro imbarazzante".

Per Peppe Provenzano invece "non spetta a me difendere la professionalità di Fabio Fazio. E non ci vuole un genio per capire che il suo addio alla Rai rappresenta un danno per l'azienda e il servizio pubblico. L'arroganza, l'ottusità e il rancore possono far parlare così. Ma un Ministro non può parlare così".

Addirittura per l'ex segretario del Pd Enrico Letta, "Che tempo che fa di Fazio è stato uno dei migliori prodotti culturali della tv italiana. La destra al potere sceglie di privarsene e fa un danno alla tv, alla cultura e all'Italia". Tutti dunque contro il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.