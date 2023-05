Ponte sullo Stretto, via libera al dl. Salvini: "Decisione storica"

24 maggio 2023 a

L'aula del Senato ha approvato il decreto che ripristina la società Ponte sullo Stretto, ovvero il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, "recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria". In totale i voti favorevoli sono stati 103, i contrari 49, mentre 3 sono stati gli astenuti. Il provvedimento è stato approvato in via definitiva a palazzo Madama, nello stesso testo licenziato dalla Camera.

Video su questo argomento "Sarà motivo di orgoglio": Ponte sullo Stretto, parla Salvini

Immediata l'esultanza di Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha subito parlato di "una decisione storica, definitiva, attesa da più di 50 anni. Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani". Queste le parole del leader della Lega in conferenza stampa dopo il voto finale. "Parlare di giornata storica, attesa da più di 50 anni è assolutamente adatto. Darà più di 100mila posti di lavoro veri, farà risparmiare ai siciliani 6 miliardi all'anno. È un'opera green, con più di 100 tonnellate in meno di Co2 e mare più pulito, che si inserisce in un contesto di 28 miliardi di investimenti per la Calabria e altrettanti in Sicilia. Mi rende orgoglioso essere stato umile operaio di quest'opera".

Altrettanto orgogliosa, Licia Ronzulli dell'idea che "i siciliani non possono continuare ad essere italiani di serie B, pagando una mancanza di continuita' territoriale che costa quasi 6 miliardi ed e' una tassa occulta che alimenta il gap con il resto del Paese".