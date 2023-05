Matteo Renzi beccato così a Roma: ecco con chi era a colazione

25 maggio 2023 a

Matteo Renzi è stato immortalato a Roma, questa mattina 25 maggio, a colazione con Salvatore "Salvo" Nastasi. "Cosa si saranno detti?", si chiede Dagospia che ha pubblicato la foto in esclusiva. Nastasi, "collezionista di cadreghe da far impallidire poltrone e sofà", si ironizza sul sito di Dago, e il leader di Italia viva "stavano organizzando la prossima cena di potentoni vari e avariati?". E ancora, si legge: "Nonostante i due fischioni presi dall'Inter ieri sera" Renzi "reduce da una seduta di jogging, sfoggia una maglietta della Fiorentina e affoga i suoi dispiaceri sportivi addentando voracemente un cornettazzo".

Salvo Nastasi è dal 5 settembre scorso il nuovo presidente della Siae, la Società Italiana degli Autori ed editori. Per questo ha lasciato i vertici del ministero della Cultura dove lavora da anni. Avvocato esperto in legislazione dei beni culturali, è entrato infatti al Mic che aveva 27 anni dopo aver vinto il concorso. Dopo due anni era già diventato dirigente, vice capo dell’Ufficio legislativo del ministero. Dal 2004, per 11 anni è stato direttore generale Spettacolo dal vivo e ha assunto il ruolo di commissario in importanti istituzioni pubbliche (Teatro San Carlo di Napoli, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino). Ha lavorato con cinque ministri di governi diversi: con Sandro Bondi, Giancarlo Galan, Lorenzo Ornaghi, Massimo Bray e Dario Franceschini il quale nel 2019 lo ha nominato segretario generale. Il suo ruolo è stato di importanza strategica.