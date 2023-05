Guido Crosetto, "ci obbligano a farlo". Italia al fronte, parole di guerra

26 maggio 2023 a

a

a

La guerra in Ucraina prosegue incessantemente tanto che Guido Crosetto pensa a un esercito Ue. I tempi - spiega il ministro della Difesa - "ci stanno obbligando a mettere insieme le forze armate di 27 paesi Ue". E i lavori sarebbero già in corso. Stando a quanto dichiarato dal co-fondatore di Fratelli d'Italia durante il Festival dell'Economia di Trento, "si sta lavorando a mettere insieme gli eserciti europei ma i tempi sono delle burocrazie". Secondo Crosetto "nessun paese europeo può difendersi da solo" nè può essere considerata efficace l'esercito europeo di 5mila unità "resisterebbe poche ore".

"Oltre il livello di guardia". Crosetto mai così duro: cannonate alla Francia

A chiedere di accelerare i tempi, anche il timore che il conflitto possa allargarsi. "Ci sono paesi europei - prosegue - che hanno una drammatica paura" di un'invasione. Basta pensare alla Polonia. Per questo "bisogna arrivare velocemente alla fine del conflitto e poi ricercare un tavolo di pace; per la fine del conflitto bisogna però che qualcuno la smetta di tirare le bombe".

"Armicromismo": Guido Crosetto, lo sfregio del Fatto Quotidiano | Guarda

Intanto il fronte della difesa è impegnato anche in casa. L'Italia deve fare i conti con una drammatica alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna. E a cui il ministero sta rispondendo con circa 1.400 militari. Le forze armate, che fin dal primo momento hanno messo a disposizione personale e mezzi per le operazioni di soccorso, stanno impiegando attualmente 83 mezzi di varia tipologia, 4 elicotteri, 23 natanti, 13 escavatori, 7 motopompe/idrovore. "Continueremo a supportare l'Emilia Romagna fino a quando non cesserà l'emergenza. Le forze armate stanno lavorando incessantemente, notte e giorno, e continueranno a farlo perché la Difesa non lascia indietro nessuno", conferma Crosetto.