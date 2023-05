Comunali 2023, Catania-Trapani: doppio colpo del centrodestra. I primi exit poll

29 maggio 2023 a

Seggi chiusi per i ballottaggi in 41 comuni, tra cui sette capoluoghi, Vicenza (dove si sfidano Francesco Rucco del centrodestra e Giacomo Possamai del Pd che non ha voluto Elly Schlein in campagna elettorale), Ancona, Pisa, Siena, Massa, Terni e Brindisi e per il primo turno delle amministrative in Sicilia e Sardegna, dove vanno al voto altre quattro grandi città: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa. L'affluenza si conferma in calo.

Ore 15.11 - Elezioni Trapani, exit poll: Miceli verso la vittoria al primo turno

Maurizio Miceli (centrodestra) dovrebbe vincere al primo turno a Trapani secondo gli exit poll, anche se Giacomo Tranchida (centrosinistra) dovrebbe arrivare anche lui intorno al 40% che in Sicilia varrebbe l'elezione. Ma gli exit poll attribuiscono a Miceli un 42-46% contro un 38-42% di Tranchida

Ore 15.10 - Elezioni Catania, exit poll: il centrodestra vince al primo turno

Enrico Tarantino verso la vittoria al primo turno a Catania. Il candidato del centrodestra unito dovrebbe vincere al primo turno secondo gli exit poll di Noto Sondaggi per Videoregione Sicilia. La legge siciliana prescrive che basti il 40% per essere eletto al primo turno.

Ore 15.03 - Chiusi i seggi, inizia lo spoglio

Chiusi come da programma, alle 15 di oggi, i seggi per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. Gli elettori chiamati alle urne nei ballottaggi complessivamente sono stati 1.340.688. Sette i capoluoghi al ballottaggio: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Si è votato anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Ore 13 - In Sardegna raggiunto quorum: già eletti 11 sindaci su 39

Con la prima giornata di voto in Sardegna risultano già eletti 11 sindaci su 39 Comuni chiamati alle urne. L’affluenza complessiva alle 23 è stata del 47,64% e in tutti i centri con una sola lista in campo è stato raggiunto il quorum necessario del 40 per cento e il vincitore è già certo.

Ore 10,05 - Presidente di seggio aggredito a Siracusa da un elettore

Un presidente di seggio di una sezione, ospitata nei locali del liceo Quintiliano di Siracusa, è stato aggredito da un elettore. Secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia, un 35enne, la cui posizione è al vaglio della Digos, si è presentato ieri pomeriggio per esprimere la sua preferenza, in occasione delle amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco di Siracusa, e quando ha sfilato dalla tasca il portafogli per esibire il documento di identità avrebbe estratto anche un "santino" con il candidato che, evidentemente, avrebbe dovuto votare. Il presidente di seggio lo avrebbe redarguito e l'uomo gli avrebbe dato un pugno. Dopo l’aggressione è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 e il personale sanitario ha provveduto a soccorrere il presidente di seggio, che ha poi fornito la sua testimonianza su quanto accaduto. Gli agenti della Digos, diretti da Guglielmo La Magna, hanno identificato il presunto aggressore e nelle prossime ore potrebbe essere formalizzata una denuncia.