Maternità surrogata, "reato universale": altra vittoria del centrodestra

31 maggio 2023 a

a

a

La maternità surrogata come reato universale ottiene il suo primo via libera in commissione Giustizia alla Camera. La gestazione per altri, a cui sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni hanno dichiarato guerra, in Italia è già vietata, ma ora il centrodestra vorrebbe inasprire ed estendere questo divieto. "Ce la stiamo facendo: l'utero in affitto sarà reato universale. Il 19 giugno sarà in aula a Montecitorio per il primo via libera definitivo", ha detto Carolina Varchi, deputata meloniana e relatrice della legge.

Nel frattempo, però, Pd, sinistra, 5Stelle ed Enrico Costa di Azione hanno giudicato "incostituzionale" la proposta. Tra i dem, in particolare, come riporta Repubblica, ci sarebbero opinioni differenti: se da una parte c'è chi è contrario alla maternità surrogata, dall'altra invece è unanime la condanna della legge sul reato universale. La segretaria Elly Schlein sarebbe favorevole a quella altruistica, ma a livello personale. Non avrebbe dunque nessuna intenzione di impegnare il partito su questa posizione.

Un'unica modifica è passata ieri sera: circoscrivere il reato universale e quindi la perseguibilità solo ai cittadini italiani. A tal proposito il segretario di +Europa Riccardo Magi ha commentato: "Sarebbe stato surreale pensare che un medico canadese che abbia praticato la Gpa e viene in vacanza in Italia finisse sotto processo".