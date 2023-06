Berlusconi ricoverato, Zangrillo rompe il silenzio: "Ricoverato per accertamenti"

09 giugno 2023 a

Alberto Zangrillo rassicura sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. Un ricovero inaspettato e che arriva a ridosso del pranzo ad Arcore dei big del partito. Eppure nulla di cui preoccuparsi per il medico di fiducia del Cav: "Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L'anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme".

Tra i primi a rompere il silenzio sulle condizioni dell'ex premier Maurizio Gasparri. Il senatore azzurro ha ammesso di aver "cercato Berlusconi per le nostre cose ordinarie di partito, e mi ha richiamato con un tono consueto di questa fase, di una persona consapevole della fase difficile, però non mi aveva parlato né di ricoveri né di altro. Domani doveva incontrare" ad Arcore "i ministri".

Un dettaglio non da poco: "È evidente che il tipo di situazione che lui fronteggia immagino comporti routine, controlli. Ieri ripeto ci siamo sentiti, abbiamo parlato di cose organizzative banali, quindi uno che mostra questo attaccamento alla ordinaria attività io mi auguro che sia nella condizione di resistere, è quello che tutti quanti speriamo e ci auguriamo". Anche Matteo Salvini ha voluto mandare un messaggio all'alleato di governo. Di più, perché il leader della Lega lo ha addirittura chiamato. "I due - riferiscono diverse fonti - hanno scambiato anche un paio di battute scherzose sul calcio".