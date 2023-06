Romano Prodi, morta la moglie Flavia Franzoni: una tragedia all'improvviso

13 giugno 2023 a

È morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi. Ad annunciarlo è stato l'ex presidente del Consiglio, "con enorme dolore", insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia. Oggi - come si legge nella nota dell'ufficio stampa dell'ex premier - "all'improvviso si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni". La signora Prodi aveva 76 anni, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

Stando alle indiscrezioni circolate nelle scorse ore, Prodi avrebbe dovuto partecipare ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che si terranno domani alle 15 nel Duomo di Milano. Ora, però, alla luce di questa tragica notizia è improbabile che l'ex premier riesca a prendere parte alle esequie. Confermata invece la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e degli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Matteo Renzi.

Intanto arrivano messaggi di condoglianze da diversi esponenti della politica, come Pier Ferdinando Casini: "Attonito nell'apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz'altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita". Anche Matteo Salvini, poi, ha voluto esprimere la sua vicinanza all'ex premier: "Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l'amata moglie Flavia. Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari".

Senza parole Enrico Letta: "Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Abbraccio Romano con Giorgio e Antonio. Ripenso ad un’infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato".