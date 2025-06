Prodi boccia la sinistra: "Non si occupa più dei problemi della gente"

"La sinistra non si occupa più dei problemi della gente": a bacchettare l'opposizione è l'ex premier Romano Prodi. Intervenuto all’incontro “Le crisi mondiali e l’Europa, intervista-dialogo tra Andrea Malaguti e Romano Prodi” a Torino, il Professore ha detto che alle prossime elezioni "non so chi vince, non so cosa faranno Conte e Schlein, non capisco più. Io sono solo un riformista, un libero pensatore".

Parlando dei referendum su lavoro e cittadinanza promossi dalla sinistra, Prodi li ha bocciati dicendo che "non si capivano le domande". E ancora: "È stato un miracolo che abbiano votato 14 milioni di persone". L'ex presidente della Commissione Ue, poi, ha criticato anche la regola dell’unanimità: "Non decide più la Commissione, ma il Consiglio, e serve l’unanimità: così non si decide neanche in una riunione di condominio. Ecco cos’è diventata l’Europa: un condominio dove si deve votare all’unanimità. E il signor Orban ha bloccato tutto, proprio grazie a questo".