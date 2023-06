Funerali Berlusconi, la diretta. Il feretro in Duomo, abbraccio Marina-Fascina. Cori degli ultras

14 giugno 2023 a

Oggi 14 giugno alle 15 in Duomo a Milano si terranno i funerali di Silvio Berlusconi, morto all’età di 86 anni il 12 giugno all’ospedale San Raffaele. La cerimonia sarà celebrata dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Circa duemila le persone che accederanno alla cattedrale per i funerali di Stato, mentre la piazza - allestita con due maxi schermi - avrà una capienza di circa 10mila persone. Il feretro di Berlusconi sosterà davanti all’ingresso della cattedrale prima di essere portato all’interno.

Sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni con gli esponenti del governo, da Salvini a Tajani. Prevista poi la presenza degli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Matteo Renzi, mentre Romano Prodi, colpito dal lutto per la perdita improvvisa della moglie Flavia, ha annullato la sua partecipazione. Non mancheranno la segretaria del Pd Elly Schlein, Calenda e Gentiloni in rappresentanza della Commissione europea. Tra i leader internazionali ci saranno il primo ministro ungherese Viktor Orban e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Ore 15,07 - Familiari del Cav dietro il feretro, anche Marta Fascina

Il feretro di Silvio Berlusconi è entrato in Duomo coperto di fiori bianchi e rose rosse. Subito dietro ci sono i figli Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi. Anche Marta Fascina accompagna l’ingresso della bara in Duomo. Piersilvio ha preso per mano Fascina, per qualche secondo prima di salire le scale del sagrato mentre la primogenita del cavaliere ha accompagnato Fascina sottobraccio. Anche io fratello Paolo era al seguito del feretro del leader di Forza Italia.

Ore 14,56 - Feretro arriva in piazza Duomo, i cori: "C'è un solo presidente"

Il feretro di Silvio Berlusconi è arrivato in piazza del Duomo a Milano dove ha ricevuto l’applauso commosso della piazza, prima di essere portato dentro la cattedrale dove saranno celebrati i funerali di Stato davanti a capi di Stato, governo, esponenti delle istituzioni nazionali ed europee. "Silvio, Silvio, c’è un solo presidente" è il coro dalla piazza, dove si fanno sentire gli ultras del Milan, arrivati in massa con tanto di bandieroni rossoneri.

Ore 14,50 - Mattarella in Duomo tra gli applausi, scambio di battute con Tajani

Un caldo applauso ha accolto l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in Duomo a Milano per partecipare ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Il Capo dello Stato ha preso posto in prima fila, sul lato sinistro all’altare destinato alle autorità. Poco dopo il coordinatore di Fi e vicepremier Antonio Tajani ha lasciato il suo posto per raggiungerlo e scambiare un paio di battute con lui.

Ore 14,45 Meloni in Duomo, accolta da forte applauso

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in Duomo a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi, accolta da un forte applauso della piazza. Meloni si è poi sistemata nella prima fila a sinistra della navata, riservata alle autorità, tra il presidente della Camera Lorenzo Fontana e la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra.

Ore 14,35 - Maria De Filippi vestita di bianco come piaceva a Berlusconi

Alba Parietti e Iva Zanicchi, Lorella Cuccarini, la squadre della Iene al gran completo, Massimiliano Allegri, Arrigo Sacchi e Demetrio Albertini, Franco Baresi, Massimo Boldi, Lele Mora, Nunzia Di Girolamo, moglie del dem Francesco Boccia, ex parlamentare forzista ma ormai volto noto del piccolo schermo. E ancora, Maria De Filippi e Flavio Briatore, Enrico Mentana e Silvia Toffanin, celebre conduttrice ma anche compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi. Questi alcuni nomi dei tanti vip arrivati in Duomo a Milano per prendere parte ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Non passa inosservato il look rigorosamente bianco di De Filippi, probabilmente omaggio al fondatore di Forza Italia che amava ripetere alle donne di vestire di bianco ed essere possibilmente bionde.

Ore 14,27 - Feretro partito da Arcore, lungo applauso in Duomo

Un lungo applauso accompagna le immagini che scorrono sui due maxi schermi allestiti in piazza del Duomo, a Milano, che mostrano il feretro di Silvio Berlusconi mentre lascia la storica residenza di Arcore.

Ore 14.22 - Partito il feretro da Arcore

Da Arcore è partito il corteo con il feretro di Silvio Berlusconi: prima dell'arrivo in piazza Duomo, un giro per le principali vie della "sua" Milano.

Ore 14,17 - Bossi: "Fondatore del centrodestra, suoi principi bello, buono e giusto"

"È stato il fondatore del centrodestra. I suoi principi erano il bello, il buono e il giusto". Così il Senatur e fondatore della Lega, Umberto Bossi all'arrivo in piazza Duomo a Milano per i funerali del leader di Forza Italia. Bossi era accompagnato dal figlio Renzo.

Ore 14,10 - Emanuele Filiberto: "Ci ha fatto rientrare in Italia. Lui re multitasking"

"Ho tanti bei ricordi, era una persona divertente, simpatica e brillante che ti metteva a suo agio, una persona alla mano. Il momento il più bello è quando ci ha fatto tornare in Italia. È stato una persona molta importante per l'Italia: ha fatto qualcosa per il paese, lo sport, l'imprenditoria, è stato un re multitasking''. Lo afferma Emanuele Filiberto di Savoia mentre raggiunge piazza del Duomo a Milano per assistere ai funerali del Cavaliere.

Ore 14,06 - All'inizio il Requiem, poi l'orazione

I funerali di Silvio Berlusconi inizieranno con il canto del Requiem aeternam. Poi la "monizione iniziale" dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che presiederà le esequie.

Ore 14,02 - Marina e Marta Fascina in prima fila a destra. Veronica Lario dietro

I familiari di Silvio Berlusconi occuperanno le prime file alla destra dell’altare, sul lato opposto ci saranno invece le personalità istituzionali e politiche. È quanto prevede il cerimoniale per i funerali di Stato di Berlusconi, in programma alle 15 nel Duomo di Milano. Nella prima fila di sedie assieme alla famiglia e ai figli del fondatore di Forza Italia ci sarà anche la compagna Marta Fascina. Subito dietro, tra i banchi della basilica, generi e nuore, Veronica Lario (indicata sul cartellino segnaposto con il suo cognome, Bartolini) e anche i genitori di Marta Fascina. Negli altri banchi Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Ennio Doris, Adriano Galliani. Nella prima fila alla sinistra dell’altare ci saranno quindi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’emiro del Qatar Hamad Al Thani, il presidente iracheno Abdul Latif Rashid, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino Alessandro Scarano e Adele Tonnini. E ancora i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e la premier Giorgia Meloni, il sindaco di Milano Beppe Sala.

Ore 13,30 - Maglia "io non sono in lutto", tensione in piazza

Contestazione in piazza Duomo quando una signora si è presentata indossando la maglia con la scritta "Io non sono in lutto". I sostenitori di Silvio Berlusconi radunati l’hanno ripetutamente invitata a lasciare la piazza. "Ridicola, buffona, pagliaccia", alcuni degli appellativi che le sono stati rivolti, mentre altri sono irriproducibili. La signora impugnava un libro sulla vita del giudice Giovanni Falcone, una provocazione e un affronto per lei il lutto nazionale proclamato per Berlusconi.