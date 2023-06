Meloni, la minaccia di Matteo Renzi: "Rompere le palle al pesce grosso"

17 giugno 2023 a

"Il mio obiettivo è rompere le palle al pesce grande, a Meloni", dice Matteo Renzi a Lucia Ronzulli. Poi aggiunge: "E stai tranquilla: non lo farò attraverso di voi". Il botta e risposta lo racconta Ilario Lombardo su La Stampa descrivendo l'incontro, più o meno cercato, dal leader di Italia Viva, subito dopo la conferenza stampa di Forza Italia in piazza San Lorenzo in Lucina a Roma. Con l'aria sfrontata del ragazzo che va a farsi notare dalle turiste su un lungomare della Versilia, racconta Lombardo, si è avvicinato al capannello di azzurri composto dalla presidente dei senatori, dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, da Paolo Emilio Russo e da qualcun altro. Ronzulli lo ha provocato: "Dai Matteo, adesso non ci devi rompere le palle". La risposta è un concentrato di renzismo, spavalderia e ambiguità in pantaloni e camicia bianca: "Il mio obiettivo è rompere le palle al pesce grande, a Meloni".

Renzi sa di essere un problema per la premier che deve evitare di essere travolta dalla sorte del partito azzurro dopo la morte dei Silvio Berlusconi lasciando a lui la guida spericolata sui numeri del Senato. Sono in tanti a testimoniare, si legge su La Stampa, la stessa identica confidenza fatta dalla Meloni negli ultimi giorni: "Se qualcuno crede che io mi faccia portare a spasso da Renzi, sbaglia di grosso. Questo è il mio unico governo. O così, o io torno all'opposizione e poi vediamo che fanno". Per Meloni non esiste uno scenario plausibile che contempli il leader di Italia Viva all'interno di un suo governo. Non vuol dire però che non sia preoccupata dalle mire di Renzi e che non conosca la sua spregiudicatezza nel Palazzo. Bastano pochi senatori, dai quattro ai sei, per rendere molto più fragile l'attuale maggioranza. Sarebbe sufficiente un piccolo esodo di forzisti delusi, liberali poco convinti dell'apparente svolta moderata della leader di Fratelli d'Italia, o berlusconiani in uscita per puro calcolo personale.