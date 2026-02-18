Libero logo
mercoledì 18 febbraio 2026
Bodo-Inter, "arriva il truffatore": Bastoni umiliato in Norvegia

Non è certo la miglior vigilia di Champions League possibile quella di Alessandro Bastoni. A poche ore dalla sfida dell'Inter in casa del Bodo Glimt, su campo sintetico e clima artico, per l'andata dei playoff, il difensore nerazzurro e della Nazionale deve ancora fare i conti con gli strascichi polemici violentissimi di Inter-Juventus di sabato scorso. E i quotidiani norvegesi, come suggerito dal Corriere dello Sport, non fanno sconti e hanno già riservato al 26enne un trattamento al veleno come benvenuto.

Il quotidiano An.no annuncia: "Arriva il 'truffatore'" e il riferimento, pur tra virgolette, è alla simulazione di San Siro che ha portato al doppio giallo di Kalulu. Una scorrettezza dettata dalla foga della partita, come ammesso dallo stesso Bastoni, a cui si è aggiunta la forse ancora più antipatica esultanza in faccia all'avversario bianconero che stava protestando con l'arbitro La Penna e ha pure chiesto all'interista di testimoniare la lievità di quel contatto veniale tra mano e avambraccio.

"Tutta questa situazione - si legge sul giornale di Bodo -, inclusa l'esultanza provocatoria di Bastoni, la dice lunga su quanto i giocatori italiani siano disposti a spingersi per vincere le partite di calcio. Quello che abbiamo visto a San Siro è la versione estrema di qualcosa che Glimt incontra raramente nell'Eliteserien: una cultura in cui ingannare l'arbitro è quasi considerato parte del mestiere. È sicuramente qualcosa che Glimt noterà nelle due partite che si giocheranno ora contro l'Inter, una squadra composta da giocatori fantastici, un collettivo compatto e un gruppo tatticamente preparato che è molto, molto difficile da battere. Certo, non sarà più facile se più di Bastoni deciderà di ricorrere a imbrogli e inganni". Parole dure che testimoniano una sola cosa: la pessima figura rimediata non solo da Bastoni o dall'Inter, ma da tutto il calcio italiano.

Leonardo Iannacci