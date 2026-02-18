Giorgia Meloni "cagna": orrore islamico, l'intercettazione scuote l'Italia

Il vero volto della galassia di Mohammad Hannoun non si mostra nelle piazze affollate dalla sinistra pro-Pal, ma dalle intercettazioni alla base della inchiesta della Procura di Genova che ha portato all'arresto dello stesso Hannoun e dei suoi sodali. Gli islamisti, accusati di aver imbastito una gigantesca macchina di finanziamento illecito ad Hamas attraverso raccolte fondi e associazioni "umanitarie" per Gaza, erano preoccupati che il governo di centrodestra mettesse loro i bastoni tra le ruote. Un terrore evidente dalle carte raccolte dagli inquirenti della operazione Domino, come rivela il Giornale.

Il 4 luglio 2024, tre degli indagati si trovano presso la sede milanese dell’associazione Abspp. Sono intercettati e uno di loro esplode parlando delle sanzioni emesse dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti. "Io qua la mia paura è che questa cagna, anche lei si 'svegli'". Abu Falastin, conosciuto anche come Raed Dawoud attualmente in carcere in regime di massima sicurezza, domanda di chi stia parlando e l'uomo risponde secco: "Giorgia Meloni".

Nel mirino c'è anche Sergio Mattarella, e direttamente da Hannoun il 3 agosto sempre del 2024: "Israele non vuole la pace... Sono dei criminali... Vanno processati... Anche se all’Aia hanno dato il loro parere, hanno identificato Israele come entità criminale, però il nostro Paese la settimana scorsa ha accolto il presidente del responsabile del genocidio a Gaza... È stato accolto dal presidente Mattarella, dal premier Meloni... e da altri... e poi giorni dopo l’incontro con i capi dei servizi segreti, ma perché? Perché si trattava di una tregua?! No... perché non vogliono la tregua". Come sottolinea il Giornale, in questo caso c'è un ulteriore dettaglio che deve inquietare e parecchio: non era stata divulgata alcuna notizia in merito all’attività della nostra intelligence. Segno, dunque, degli appoggi e degli informatori ad altissimo livello di cui godevano Hannoun e i suoi.

