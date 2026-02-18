Donald Trump in Italia per i Giochi? E la sinistra va fuori di testa

Difficile che sull’Air Force presidenziale, Donald Trump possa caricarsi i poliziotti dell’Ice, ma è certo che se davvero il leader americano dovesse arrivare in Italia per i giochi olimpici, si aprirebbe un’altra pagina tosta per l’ordine pubblico tra Milano e Verona. La decisione sul blitz del Presidente USA si conoscerà venerdì, quando i campioni statunitensi dell’hockey su ghiaccio sapranno se disputeranno la finalissima. In quel caso, Trump intende vederla a Milano e poi trasferirsi nella città scaligera per la cerimonia di premiazione all’Arena, se tutto andrà bene. Già si possono immaginare i cori dell’estrema sinistra, a cui va il sangue agli occhi non appena sente nominare Donald. Già con la visita inaugurale dei Giochi furono necessarie 45 vetture per accompagnare il vicepresidente americano Vance, figurarsi che cosa bisognerà preparare per Trump. Ancora in forse il pernottamento in Italia e sarà eventualmente da organizzare un incontro con la premier italiana Giorgia Meloni. Ma per ora tutto è in stand by. Proteste e mobilitazioni non sono affatto escluse, visti gli incidenti che hanno finora caratterizzato i giochi, anche se non sono riusciti- i violenti - ad offuscare il valore delle medaglie, a partire da quelle azzurre.

Dalle notizie che giungono a tratti da vari uffici del Viminale, il ministro Piantedosi è già con la testa sull’evento. Il che è assolutamente logico visto che proteste e mobilitazioni stanno già impegnando dall’inizio i giochi invernali. E’ assolutamente probabile - ma anche i centri sociali vogliono certezze... - che si tenteranno cortei, sit-in e manifestazioni di piazza, specialmente nelle città principali collegate all’evento (Milano e Verona), organizzati da gruppi della sinistra più o meno estrema. A tal riguardo il solito Bonelli rinfocola il clima con la incredibile proposta di una nostra commissione d’inchiesta sui files di Epstein... Già è facile immaginare come i vari gruppi possano tentare di rendere visibili critiche dirette a Trump e alle sue politiche, con slogan, striscioni o discorsi nei pressi delle cerimonie e ci possano essere scontri simbolici (e non solo) con le autorità o la polizia, anche se tutte le varie manifestazioni sono state comunque inquadrate finora come pacifiche o con limitati momenti di tensione.

Per non parlare delle azioni improvvisate di protesta, che potrebbero stressare non poco il lavoro delle forze dell’ordine.