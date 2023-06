Silvio Berlusconi, un minuto di silenzio a Novara: le opposizioni escono dall'aula

19 giugno 2023 a

Ancora uno schiaffo. Di quelli pesanti. La memoria di Silvio Berlusconi oltraggiata e calpestata a solo 7 giorni dalla sua morte. Il consiglio comunale decide di osservare un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi e l’opposizione non partecipa. È accaduto questa mattina a Novara. In apertura della seduta di Consiglio il capogruppo di Forza Italia Pietro Gagliardi ha chiesto di dedicare un ricordo al leader e, insieme, di tenere un secondo minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio in Grecia.

I consiglieri del Partito Democratico non si sono presentati in aula. Il gruppo del Movimento 5 Stelle e il consigliere della lista "Insieme per Novara" sono usciti durante il ricordo di Berlusconi e sono rientrati per quello dei morti in mare.

I gruppi di opposizione hanno precisato che in realtà un minuto di silenzio era già stato osservato, con la partecipazione di tutti i gruppi, in occasione di una seduta di commissione tenutasi nei giorni scorsi. Alcuni consiglieri poi avevano già giustificato il loro ritardo per ragioni di impegni personali. Insomma l'ennesima vergogna da parte delle opposizioni che hanno messo ormai nel mirino Berlusconi anche da morto. Non c'è mai un limite all'indecenza. E questi gesti lo dimostrano...