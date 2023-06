Bersani imbarazza la Schlein: "Ecco dove ha sbagliato"

22 giugno 2023 a

"Non deve accettare che la descrivano come una trapezista, deve tenere il partito aperto, darsi un metodo di discussione e dare concretezza all'alternativa, con temi che la gente capisce. Continuare a lavorare per costruire il campo": questi i consigli di Pier Luigi Bersani alla segretaria del Pd Elly Schlein. L'ex leader dem, intervistato da La Stampa, ha lanciato anche una stoccata all'attuale segretaria: quando gli è stato chiesto se la Schlein abbia sbagliato a dire "non mi farò logorare" dopo soli quattro mesi, lui ha risposto di sì.

Sulle polemiche relative alla partecipazione della leader dem alla manifestazione dei 5 Stelle, poi, Bersani ha sentenziato: "Bisogna dire basta a due cose: alla descrizione di Elly Schlein come una trapezista che cammina sul filo, totalmente fuori dalla realtà. E a queste rappresentazioni stucchevoli del solco tra moderati e radicali del Pd. Propongo di andare al dunque". Secondo l'ex segretario, inoltre, sarebbe necessario avere più decisioni condivise: "L'ho sempre consigliato a Elly: hai fatto 30, fai 31, tieni aperto ancora perché c'è un sacco di gente che vorrebbe sentirsi dire credibilmente, e sottolineo credibilmente, 'vieni, qui che c'è un nuovo Pd'. Ma ci sono ancora tante barriere".

Bersani, poi, ha dato la sua opinione sul tema dell'alleanza con i grillini: "Né il Pd né i 5 stelle possono fare l'alternativa da soli. Allora il tema è: vogliamo farla, l'alternativa alla destra, sì o no? Se sì, c'è un solo metodo: parti da quel che ti unisce e rendi compatibile quel che ti differenzia o ti divide. Così hanno fatto la destra, l'Ulivo, l'Unione". Nei confronti del leader del M5s, poi, la Schlein avrebbe "dimostrato di essere generosa", secondo Bersani. Che poi ha aggiunto: "Adesso tocca a Conte. E bisogna che tutti si rendano conto di una cosa: man mano che si disvela nel Paese cos'è la destra destra, sarà più avanti nella nobile gara di costruzione dell'alternativa non chi è più settario, ma chi sarà più generoso".