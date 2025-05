La Volta Buona, proposta di nozze in diretta: Caterina Balivo sconvolta

Sorpresa a La Volta Buona. Il compagno di Ilaria Galassi ha spiazzato tutti, Caterina Balivo compresa. Durante la puntata in onda martedì 20 maggio su Rai 1, Daniele si è inginocchiato e ha chiesto la mano dell'ex Non è la Rai. In studio ad assistere alla proposta di matrimonio anche Riccardo, il figlio nato dall'amore tra i due. "Ho scritto questo mio pensiero una sera mentre ero nel letto accanto a te e Riccardo", è l'inizio della lettera che Daniele ha scritto a Ilaria e che ha letto in diretta.

"Un attimo d'amore in confronto all'eternità è tutto, passiamo una vita di fronte alla paura di morire e non viviamo il momento, che in tutta l'eternità non si potrà mai rivevere ed è il nostro", ha continuato con la voce che gli tremava. E ancora: "La nascita di Riccardo è sicuramente il momento più bello della nostra storia, vedere il tuo pancione crescere è stato incredibile. Siamo rimasti sempre insieme contro tutti e tutto, e non ci siamo mai lasciati. L'unica cosa che alla fine conta".