Berlusconi, l'ultimo sfregio: cancellato il murale, resta solo la sagoma

Dopo solo due giorni dalla sua comparsa, ieri mattina 29 giugno qualcuno - non è chiaro chi - ha cancellato l’opera d’arte "Silvio Berlusconi, Self-Made Man", il murale realizzato dall’artista aleXsandro Palombo in via Volturno a Milano davanti al civico 34, lo stabile dove il Cavaliere è cresciuto insieme alla mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo, e dove c’è ancora quel soggiorno che è stata la sua cameretta da letto dai 13 anni in poi.

L’opera era apparsa nel centro del quartiere Isola all’ombra dei grattacieli a pochi passi dal bosco Verticale la mattina di martedì 27 giugno e in poche ore era divenuta virale sui social diventando un’attrazione del quartiere con un via vai continuo di moltissime persone accorse sul luogo per scattare foto e selfie. Il murale è un ritratto di Silvio Berlusconi nel suo classico abito elegante blu e la sua immancabile cravatta a pois, in una mano un secchiello con della colla e la scritta Self-Made Man, nell’altra mano un pennello intriso di colla con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta l’indicazione del luogo "Via Silvio Berlusconi 1936-2023".

Il giorno seguente, però, il dipinto era già stato vandalizzato da ignoti con scritte offensive e ingiuriose ma era stato prontamente protetto e ripulito dai residenti del quartiere, poi ieri è stato del tutto rimosso con della vernice grigia, e ora sul muro è visibile solo la sagoma del ritratto del Cav. La capogruppo in Senato Licia Ronzulli attacca: "Indecoroso chi ha spedito i dipendenti del Comune di Milano a rimuovere il murale". Palazzo Marino però nega tutto: non siamo stati noi a rimuovere il murale.