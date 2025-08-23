Stash sta male e salta il concerto: vergogna e insulti

"È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco": Stash, frontman dei The Kolors lo ha detto ai suoi fan in una storia Instagram, spiegando di essere alle prese con una brutta infiammazione. Una condizione a causa della quale è stato costretto ad annullare i concerti in programma ad Agira (in provincia di Enna), Messina e Gela, dove erano attese migliaia di persone.

Ma non è finita qui. Perché il cantante ha scoperto anche di avere il Covid. "Tra l’altro mi sono beccato pure questo bel regalino. Seppur declassato a influenza, il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto", ha detto Stash mostrando il test positivo in un video. L'artista è apparso mortificato per quanto accaduto. Solo ad Agira erano previsti 12mila spettatori. In ogni caso, in un'altra storia ha fatto sapere di essere già al lavoro con gli organizzatori per cercare di recuperare le date saltate.