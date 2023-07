Giuseppe Conte a caccia di giornalisti: rumors, chi vuole candidare alle Europee

12 luglio 2023 a

Le Europee del 2024 segnano un tappa importante per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: l'appuntamento elettorale dell'anno prossimo sancisce, dopo Camera e Senato, lo stop al terzo mandato anche a Bruxelles. Nel frattempo il leader pentastellato starebbe lavorando ai nomi da presentare, sia volti noti di area che persone a lui vicine. Tra i possibili candidati, in pole - come riporta Repubblica - ci sarebbe l'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che si è sempre contraddistinto per le proprie posizioni pacifiste.

Sul fronte giornalisti, invece, sarebbe saltato fuori il nome di Gaetano Pedullà, direttore del quotidiano La Notizia. Addirittura blindato sarebbe Pasquale Tridico, presidente dell’Inps ancora per poco. Altro volto noto che piacerebbe parecchio alla galassia grillina è Luisella Costamagna, popolare conduttrice televisiva. Non molto diverso il discorso per quel che riguarda la giornalista Donatella Bianchi, che col M5s si candidò alla presidenza della Regione Lazio.

Sempre secondo indiscrezioni riportate da Repubblica, tra i possibili candidati grillini alle Europee ci sarebbe anche Michele Santoro. Pure nel suo caso, ci sarebbero delle affinità con i 5 Stelle soprattutto sul tema del conflitto tra Russia e Ucraina. Altro nome che spunta è quello dell'ex pentastellato Alessandro Di Battista, che però potrebbe rappresentare una figura troppo ingombrante per Conte.