Salvini, colpaccio-elezioni: "Il movimento civico Uniti per l'Alto Adige si accorda con la Lega"

Esultanza di Matteo Salvini per l'accordo tra la Lega e il movimento civico Uniti per l'Alto Adige guidato dal sindaco Christian Bianchi. L'accordo arriva in vista delle prossime elezioni provinciali. Per l'occasione il ministro la definisce "un'ottima notizia ed è la dimostrazione della nostra grande attenzione al buon governo, al territorio e agli amministratori locali. Nelle prossime settimane sarò a Bolzano, per spiegare le tante cose fatte dalla Lega al governo nazionale e preparare al meglio le elezioni locali". Altrettanta soddisfazione arriva dal capolista Bianchi. A suo dire l'accordo "valorizza entrambe le caratteristiche, portando in dote le competenze acquisite dai comuni, alla provincia, al governo nazionale".

Come spiega in una nota il commissario della Lega in Alto Adige Maurizio Bosatra, "è stato concluso un accordo politico per le prossime elezioni provinciali di Bolzano, tra la Lega, partito di governo nazionale e provinciale, e il movimento civico Uniti per l'Alto Adige, espressione delle realtà civiche territoriali, oggi alla guida dei Comuni. Una somma di esperienze, di professionalità e di sensibilità specifiche territoriali, che permetteranno a questo soggetto di garantire un perfetto collegamento dal più piccolo comune, al governo nazionale, da parte dei futuri rappresentanti eletti in consiglio provinciale".

Maurizio Bosatra e Christian Bianchi, artefici di questo importante accordo, "esprimono la loro piena soddisfazione e ritengono che questo progetto, basato su esperienze vincenti, sarà premiato dai cittadini. A Christian Bianchi, attuale Sindaco di Laives, persona che ha dimostrato grandi capacità politiche e amministrative, verrà affidato il ruolo di capolista". Nelle prossime settimane il ministro Salvini sarà a Bolzano per presentare pubblicamente il progetto e gli obiettivi che vuole raggiungere, conclude la nota.