Sondaggio, il centrodestra cresce e la sinistra sprofonda: ecco gli ultimi dati

Il centrodestra cresce e la sinistra arretra: questo lo scenario politico che emerge dall’ultimo sondaggio politico di Lab2101 per Affari italiani. I dati mostrano come il governo Meloni continui a ricevere consensi dagli italiani a quasi un anno dalle elezioni che hanno portato FdI, Lega e Forza Italia alla vittoria. Diverso il discorso per il Pd che, dopo l’ondata di entusiasmo per l’elezione di Elly Schlein come segretaria, ora subisce una battuta d'arresto.

Resta saldamente primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sale dello 0,3% rispetto all'ultima rilevazione, arrivando così al 29,4%,. Cresce e va in doppia cifra la Lega di Matteo Salvini, che con un salto dello 0,6% sale al 10,2%. Per quanto riguarda Forza Italia, invece, è al 7,6%, un dato che resta in linea con il risultato ottenuto a settembre 2022. A crescere, poi, è anche Noi moderati, che raggiunge lo 0,7% registrando un +0,2%. Considerando tutto il centrodestra, quindi, la coalizione ha guadagnato il +1,2% dei consensi, salendo al 47,6%. Un aumento considerevole anche rispetto alle Politiche del 2022, quando il centrodestra arrivò al 44%.

Il Pd, invece, perde lo 0,1% scendendo al 20,2%. Ad arrancare anche Azione di Carlo Calenda, che scende dello 0,3 arrivando al 3,9%; e Italia viva di Matteo Renzi fermo al 2,7% (-0,1%). Per quanto riguarda i partiti minori, Alleanza Verdi-Sinistra scende al 3,4% dal 3,6%; +Europa cala al 2,6% (-0,1%). L’alleanza di centrosinistra, quindi, raccoglie in totale il 26,2%. Unica eccezione nell'opposizione è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che registra una crescita dello 0,7% raggiungendo quota 15,8%.