Elly Schlein, il video di Bignami che la smaschera: "Sanno cosa facevi"

19 agosto 2023 a

«Gli emiliano-romagnoli lo sanno bene quali erano le tue funzioni e che cosa non hai fatto». Torna all’attacco di Elly Schlein, il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia).

In un video pubblicato sui suoi social, Bignami mostra un vecchio spot elettorale dell’attuale segretaria Pd, che nel 2020 si candidò nelle file di Emilia-Romagna Coraggiosa con ambizioni da super-assessore all’Ambiente al fianco di Stefano Bonaccini, di cui poi è stata la vice per due anni. Nello spot Schlein parla tra le altre cose di un “grande piano contro il dissesto idrogeologico”.

«Il Pd dice che lei non aveva alcuna competenza», commenta Bignami, «e che non avesse competenze è chiaro, ma aveva quelle deleghe», ironizza. «Noi vorremmo fare una domanda a Elly Schlein: è giusto fare promesse e poi non mantenerle? È facile così», conclude Bignami, «addirittura negando di avere delle responsabilità».