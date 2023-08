Zona Bianca, Bignami tira fuori il pizzino: come umilia il grillino Gubitosa

17 agosto 2023 a

a

a

Galeazzo Bignami e Michele Gubitosa hanno avuto un acceso confronto a Zona Bianca, la trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi. Innanzitutto si è parlato dell’estate condizionata dal caro prezzi, che ha spinto milioni di italiani ad andare in vacanza all’estero, prediligendo in particolare l’Albania. “Nessuno ha però pronunciato la parola qualità - ha fatto notare Bignami - la scelta dell’Albania è legittima, ma credo che in Italia abbiamo molto di più da offrire rispetto ad altri luoghi”.

"Ecco dove i prezzi sono davvero alle stelle": Feltri ribalta tutto, verità sconcertante

“Gli italiani devono e possono andare in vacanza dove vogliono - ha risposto Gubitosa - l’importante è che non siano costretti ad andare in Albania perché in Italia i prezzi sono troppo alti. Non dico che l’aumento dei prezzi è colpa del governo perché i motivi sono svariati. Secondo me l’esecutivo sbaglia però nell’immobilismo: Meloni negli ultimi 6 mesi cosa ha fatto per gli italiani?”. Bignami ha ammesso che esiste un tema sul salario che va affrontato, ma ciò non lo priva della convinzione che il governo sta andando nella giusta direzione.

Poi il confronto si è spostato sulla benzina, con Gubitosa che ha tirato fuori la vecchia storia della Meloni che in un vecchio video diceva di voler tagliare le accise. Bignami ha replicato tirando fuori un foglietto: “I 5 stelle sono un po’ prevedibili, mi ero già preparato, credono pure a quello che dicono. Dati del ministero: a luglio 2022 la benzina costava 1,968 euro con le accise scontate; a luglio 2023 costava 1,867, non accettabile ma inferiore a quando c’era lo sconto. Abbiamo promesso il taglio delle accise? Lo faremo, dateci tempo, siamo al governo da 10 mesi, ne abbiamo altri 4 anni e 2 mesi”.