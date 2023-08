Elly Schlein, "compulsava foto della Delogu": come è stata beccata a Ferragosto

19 agosto 2023 a

A Ferragosto i politici sono finiti sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda le loro vacanze. Quelle di Elly Schlein sono però rimaste “top secret”: la segretaria del Pd non ha lasciato trapelare nulla, ma secondo alcune voci provenienti da ambienti parlamentari potrebbe essere tornata in Svizzera, che è la sua terra d’origine. Dagospia ha notato però un movimento social che mostra come la Schlein ha impiegato una piccola parte del suo tempo a Ferragosto.

“Ecco che faceva: compulsava le foto sexy di Andrea Delogu - scrive il sito di Roberto D’Agostino - la segretaria multigender del Pd ha commentato su Instagram un ‘carosello’ di immagini della conduttrice, con tanto di cuoricino: ‘Ahahahah i Griffin a Ferragosto, top’. Dettaglio non secondario: per carpire la citazione dei Griffin bisognava scorrere una lunga serie di foto ammiccanti. Cosa che Elly evidentemente ha fatto (e ci teneva molto a farlo sapere alla Delogu…)”.

Un altro personaggio politico che è scomparso dai radar in questo periodo di ferie è Marta Fascina. La deputata di Forza Italia, nonché ex compagna di Silvio Berlusconi, ha fatto perdere le proprie tracce: magari potrebbe essere andata a Villa Certosa, per onorare la memoria del Cavaliere. Di certo c’è che da quando non c’è più l’ex premier, il baricentro estivo della politica si è spostato dalla Sardegna alla Puglia. È lì che si sono andati Giorgia Meloni e famiglia, anche se a Ferragosto la premier è stata in Albania per una visita informale al collega Edi Rama.