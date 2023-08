Giorgia Meloni in Albania, la foto che mette a tacere la sinistra

20 agosto 2023 a

Tutto pur di colpire Giorgia Meloni. Dalle opposizioni piovono balle sul salario minimo (un gioco sporco che comprende pure le firme farlocche alla petizione proposta da Pd e Movimento 5 Stelle), balle sugli aumenti del prezzo della benzina e attacchi strumentali al governo, pure balle e contraddizioni sul viaggio della premier in Albania. Non basta il caso dei turisti italiani "scrocconi", scappati da un ristorante di Berat senza pagare. La premier, venuta a conoscenza della notizia dal premier albanese Rama, ha sgranato gli occhi e ha definito l'accaduto "una vergogna", ordinando seduta stante alla ambasciata italiana a Tirana di saldare il conto con la ristoratrice del Guva Mangalem.

Apriti cielo, dalle opposizioni (e sui social) è partito una raffica di critiche nei confronti della leader di Fratelli d'Italia, accusa di fare propaganda e storpiare il concetto di patriottismo, quasi ci fosse una solidarietà con i furbetti dello scontrino. E quando si è sparsa voce che a pagare, in realtà, sia stata l'ambasciata (quindi tutti i cittadini italiani) è servita una nota dei nostri diplomatici per chiarire che in realtà, a metterci soldi di tasca propria (80 euro) è stata proprio la Meloni.

Che il blitz d'agosto in Albania della presidente del Consiglio abbia mandato in tilt il centrosinistra italiano lo conferma anche la surreale conferma sul mezzo di trasporto utilizzato dal capo del governo per attraversare l'Adriatico. C'è chi ha parlato di volo di Stato, di "barca privata". Palazzo Chigi spiega che la Meloni ha viaggiato su un normalissimo traghetto di linea. Le opposizioni, scatenate, chiedono le foto e rilanciano la tesi del "giallo", addirittura della "bufala" visto che secondo la stampa albanese la premier sta visitando Valona "a bordo di un mezzo privato". I toni sono surreali: il "re dell'ortofrutta" pugliese Pippo L'Abbate, simpatizzante di Fratelli d'Italia, è costretto a difendersi: "Non l'ho portata io in Albania con il gommone". Alla fine, però, eccola la foto che almeno per qualche minuto dovrebbe mettere a tacere le malelingue progressiste: Gianni Allushi, residente a Giulianova ma di origine albanese, ha pubblicato sui social lo scatto della premier sorridente abbracciata ai suoi due figli. "Un incontro improvviso con la Giorgia Meloni, nave Valona-Brindisi", scrive Allushi. Basta?