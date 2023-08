Annunziata, veleno puro sulla Meloni: "Foto fotoscioppatissima"

24 agosto 2023 a

Lucia Annunziata ha offerto il suo punto di vista sulla vicenda del generale Roberto Vannacci e ha parlato delle conseguenze che può avere per Giorgia Meloni. Tra le varie cose, la giornalista ha tirato fuori la copertina del settimanale Chi, definendola “fotoscioppatissima” nonché un “ultimo tentativo” della premier di “alzare gli umori popolari” con una “intervista sull'essere madre (fattore molto politico, si dice, considerato che è la prima madre a Chigi)”.

Per quanto concerne il caso del generale Vannacci, secondo la Annunziata rientra in ”un enorme serbatoio culturale che non ci ha mai lasciato, e che ora ribolle. Abbiamo altrettanto ben capito che, a dispetto delle apparenze, questa saga degli errori non fa male a Giorgia, come i suoi sostenitori dicono. È anzi - si legge su La Stampa - parte viva della sua azione di governo, della sua persona, e del suo ruolo. Alimenta infatti la narrativa che lei è la migliore negli ambienti che la circondano, una comparazione che la definisce come colei che salvaguarda il Paese da una deriva ben peggiore”.

“Una opinione - ha aggiunto la Annunziata - che fa il paio con la narrativa sulle positive mosse della premier sullo scacchiere internazionale: la sua ‘instancabile' ricerca di accordi con i leader del mondo, la sua obbedienza ai dettami delle regole europee (e qui si avverte il biasimo per Salvini), l'entusiasmante voglia di progettare soluzioni per e con la gente (stivaloni ai piedi in visita agli alluvionati di Emilia Romagna, come la foto iconica che ci viene riproposta)”.