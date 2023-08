Schlein, "cosa sta facendo il governo Meloni": insulti dalla Svizzera

26 agosto 2023 a

"Avete messo al centro del vostro programma la difesa del potere di acquisto delle cittadine e dei cittadini: è una battaglia giusta. Non bisogna combattere i poveri, ma bisogna combattere la povertà. Vi voglio raccontare che in Italia stanno facendo il contrario": la segretaria del Partito democratico Elly Schlein lo ha detto al congresso del Partito socialista svizzero, in corso a Bienne.

"Il governo di Giorgia Meloni - ha continuato la leader dem - ha cancellato il fondo per l’affitto di 330 milioni di euro, è come se vivessero in un altro Paese, non vedono l’emergenza legata al diritto fondamentale alla casa. Quando sono arrivati, hanno cancellato l’unico strumento di sostegno al reddito contro la povertà e sapete come l’hanno comunicato a 169mila famiglie? Con un sms". Gli insulti, poi, vanno avanti: "La destra italiana ha scritto in una legge che puoi essere povero soltanto se nella tua famiglia c’è un minore, una persona che ha più di 60 anni o con disabilità. Questo vuol dire cancellare la povertà, non volerla vedere".

"È per questo che siamo qui con il nostro impegno per dire che non c’è sviluppo e prosperità per una società se non si prende per mano chi fa più fatica - ha proseguito la Schlein -. Questo è il senso del nostro impegno comune come socialisti. Sull’immigrazione le destre nazionaliste parlano a sproposito e adottano leggi ingiuste ed illegali, ma non si ricordano mai di salvare vite".