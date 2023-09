Ghisleri, il sondaggio: la Lega fa il botto. Ecco chi sale e chi scende

03 settembre 2023 a

Sale la Lega e cala Fratelli d'Italia. Alla luce dell'aumento dei prezzi e delle nuove spese tra bollette, carburanti e mutui, che "rappresenta la maggiore preoccupazione per le famiglie e per gli italiani", scrive Alessandra Ghisleri in un articolo su La Stampa dove illustra l'ultimo sondaggio di Euromedia research, "un cittadino su due (49,6%) denuncia – ancora – il carovita e l'aumento dei prezzi, mentre uno su quattro (23%) notifica una crisi importante in merito al tema del lavoro. È doveroso sottolineare che questo ultimo dato è cresciuto nell'arco di un mese dell'11,2%. Il continuo rialzo generale dei prezzi dei beni di più largo consumo preoccupa gli italiani che hanno poca fiducia in quell'attività di Governo che potrebbe calmierare e soprattutto controllare i continui aumenti", sottolinea la regina dei sondaggi.

"Su questo argomento soltanto il 30,1% degli intervistati si è dichiarato fiducioso nell'operato della Maggioranza, mentre il 61,6% si dichiara poco o per nulla propenso a credere in una pianificazione utile ad affrontare il tema inflazione", avverte la Ghisleri.

E ancora, aggiunge: "Nella classifica delle principali problematiche per il nostro Paese rimane saldo al secondo posto il tema dell'immigrazione e della sua gestione con un incremento del 3,4%. Se è vero che il periodo estivo con il suo buon tempo ha facilitato gli sbarchi, i numeri di quest'anno rappresentano dei record impressionanti che riecheggiano giornalmente su tutti i media". Insomma, "i cittadini italiani desiderano delle risposte dalla politica e in particolare dal Governo".

Quindi gli elettori, "si esprimono con grande severità sui temi che servono a identificare gli indici di fiducia del Presidente del Consiglio (37,5%) e del suo Esecutivo (34,6%), che registrano entrambi una perdita di quasi 3 punti percentuali nelle differenze con la rilevazione di luglio. Giorgia Meloni scende sotto la soglia psicologica del 40%. Anche Fratelli d'Italia perde quasi un punto percentuale attestandosi al 26,5% quasi certificando, a distanza di poco meno di un anno, il risultato delle elezioni politiche e facendo lievitare la Lega di Matteo Salvini al 10,5%. Era dal mese di marzo che la Premier non registrava un calo di queste dimensioni. Il 45,2% del campione intervistato reputa ancora stabile il Governo. Un valore che perde il 9,8% nel confronto con il mese di luglio; tuttavia, ben il 43,5% dei cittadini crede che siano in atto delle crepe all'interno dell'esecutivo. Questa percentuale è in notevole crescita rispetto ai mesi appena trascorsi aumentando dell'8,9% e facendo presa tra il 25% dell'elettorato della Lega".