Sondaggio Mentana, sorpresa ad agosto: frena FdI, balzo dei grillini

Primo lunedì di settembre. Si ricomincia. Estate alle spalle. E oggi, in questo 4 settembre, come ogni lunedì torna il sondaggio proposto da Enrico Mentana nel corso del TgLa7, la rilevazione firmata Swg che non veniva mostrata dallo scorso 31 luglio.

E nella pausa agostana, secondo il sondaggio, si registrano delle sorprese. Si parte da FdI, il partito di Giorgia Meloni, che resta primo partito con un distacco siderale. Ma nel corso di agosto, per Emg, avrebbe perso consenso. Nel dettaglio, si registra un calo dell'1,2% nelle intenzioni di voto, in virtù del quale il partito cala al 28,2 per cento.

Seconda forza il Pd di Elly Schlein, staccatissimo e sostanzialmente stabile: sale dello 0,1% al 20,1 per cento. Quindi il M5s, che mette a segno un balzo in avanti: cresce di 0,6 punti percentuali e si porta al 16,9 per cento.

Poi la Lega, data in calo dello 0,3% al 9,4 per cento. Perde anche Forza Italia: lascia sul tappeto lo 0,8% e si assesta al 6,4 per cento. Quindi Azione al 3,5% in ascesa di 0,1 punti percentuali, Verdi e Sinistra che sale dello 0,3% al 3,3%, Italia Viva accreditata sempre di un balzo dello 0,3% al 2,8%, +Europa al 2,6% in salita dello 0,2%, Per l'Italia con Paragone stabile al 2,2% e Unione Popolare all'1,9%, in crescita dello 0,2 per cento. Infine le altre liste, accreditate complessivamente del 2,7%, mentre il 40% degli intervistati non esprime preferenze.