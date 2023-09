Guido Crosetto, bordata a Quarta Repubblica: "Un disastro per i nostri conti"

04 settembre 2023 a

Nuova stagione di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4. E oggi, lunedì 4 settembre, si riparte con un'intervista a Guido Crosetto, il ministro della Difesa ospite in studio. Intervista a tutto campo, quella concessa dal "gigante", fondatore di FdI.

Si parla non solo di Ucraina, ma anche di Superbonus, la misura voluta dal M5s che sta facendo saltare in aria i conti pubblici. "Con il Superbonus, spiega Crosetto, "mi sembra che abbiano un problema i conti del Paese. È difficile che una misura che dà il 110% della spesa che fa un cittadino a spese della collettività faccia bene. È un disastro per i conti pubblici", ha picchiato duro rispondendo a Nicola Porro, che gli chiedeva conto degli ultimi "buchi" emersi a causa del bonus grillino.

Quindi, parlando dell'Ucraina e degli scenari "belligeranti", il ministro ha rimarcato: "La difesa è una cosa che ci si augura non usare mai, serve a garantire la sicurezza, la libertà e la democrazia". Una risposta, netta, a chi lo accusa di essere una sorta di guerrafondaio.

Poi un affondo anche contro gli "estremisti verdi". Certo, l'ambientalismo è un dovere, ma il ministro sottolinea come "le politiche ambientali hanno un senso quando non distruggono la vita delle persone". Parole chiare, quelle di Crosetto, che invoca equilibrio nelle scelte: un messaggio ai "talebani verdi", certo, ma soprattutto un messaggio all'Unione europea.