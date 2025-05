Bayesian, il sospetto di Giacobbo sul sub morto: "Faccio fatica a crederci"

Quella del naufragio del Bayesian continua a essere una storia densa di mistero e incongruenze. E, come se la tragedia in sé non fosse stata già drammatica, con ben 7 vittime accertate, negli ultimi giorni se n’è aggiunta, purtroppo, una ottava. È il sub olandese Robcornelis Maria Huijben Uiben, sommozzatore impiegato nelle operazioni di recupero del relitto dagli abissi siciliani. Le indagini sulle cause dell’incidente del 19 agosto 2024 vanno avanti da mesi e oggi è stato ipotizzato che potrebbe esserci un vetro rotto come incipit di una tragedia che poteva essere evitata.

Se ne parla a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento di Rete 4, condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti c’è anche Roberto Giacobbo, divulgatore televisivo e collega del Biscione, che dà la sua versione: "Secondo alcuni il tender non è stato ritrovato, ora il tender è il taxi che ti porta a terra, perché quell'imbarcazione non può andare a terra agevolmente. Si è messa con la fonda fuori dal porto e il tender porta indietro le persone. Nel caso non venisse ritrovato, perché o si è staccato ed è andato perduto durante la tempesta o è stato ritrovato, ma pare non fosse nel suo garage né sulla prua".