Paolo Gentiloni, Capezzone: quei "pizzini" spediti all'Italia

12 settembre 2023 a

Paolo Gentiloni dice e non dice. Da un lato finge di abbassare i toni col governo Meloni e dall'altro invece mette nel mirino il premier. Gli basta una semplice frase per alzare il livello dello scontro: "Queste polemiche - riferendosi alle richieste legittime del governo sul caso Ita-Lufthansa - fanno male all'Italia", il tutto puntando il dito contro palazzo Chigi. Una mossa che non è passata inosservata, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, che spiega quali sono i "pizzini" nascosti che il Commissario Ue manda all'Italia (anche in vista del voto del 2024).