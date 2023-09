Matteo Salvini a Sechi: "Governeremo 10 anni". Da Pontida a Meloni e Le Pen, il suo piano

17 settembre 2023 a

"Stiamo cambiando l'Italia e governeremo dieci anni". Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Libero Mario Sechi alla vigilia di Pontida, anticipa i temi della grande kermesse sul pratone leghista. Nell'agenda del vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti "fisco, grandi opere e più poteri alle regioni". Con la premier Giorgia Meloni "c'è piena sintonia, umana e politica". Il centrodestra "deve essere unito anche in Europa" e Marine Le Pen, la leader della destra francese e di Rassemblement national, grande ospite di oggi sul palco insieme a Salvini, "è una donna eccezionale".

Il discorso di Salvini "a livello italiano sarà di assoluta compattezza - spiega lo stesso Capitano -. E sto preparando un percorso sul tema dell'Europa, che è centrale. Per questo ho invitato la Le Pen". All'Europarlamento "bisogna unire popolari, conservatori e i movimenti identitari. La Lega non potrà mai far parte di una maggioranza europea con i socialisti".

Quindi il bilancio e una piccola autocritica: "Ho sbagliato ogni tanto a dire la verità, non è sempre la scelta giusta, a volte si può aspettare. Ma sono contento del lavoro che ho costruito in questi mesi".