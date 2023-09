Meloni, "non partite": la "vittoria", cosa sta succedendo dopo questo video

17 settembre 2023 a

a

a

Il video nel quale Giorgia Meloni si rivolge ai migranti che intendono entrare illegalmente nel nostro Paese sarebbe diventato virale in Medio Oriente. Dunque, l'obiettivo della premier di far arrivare questo video anche nel mondo arabo, ma anche in nord Africa e nell'Africa sub sahariana sarebbe stato centrato a pieno, indipendentemente dal fatto che il mondo arabo condivida il messaggio oppure no. Nel filmato, che era stato pubblicato dalla Meloni sul suo profilo Facebook, la presidente del Consiglio annunciava delle misure straordinarie immediate che il governo metterà in atto per gestire il problema degli sbarchi nel nostro Paese.

"Grandissima vittoria, ma la sinistra boicotta l'Italia": migranti, la bomba di FdI

Alla fine del filmato, la premier aveva deciso di rivolgersi direttamente ai migranti irregolari dicendo: "Voglio dare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia: non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso". E proprio questo spezzone sarebbe andato virale su TikTok in Medio Oriente.

Questa mattina, intanto, la premier ha accolto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Lampedusa e le due hanno visitato assieme l'isola che da giorni è assediata dai continui arrivi di migranti. La presidente dell'esecutivo europeo ha chiarito che il problema migratorio è una sfida europea e che la soluzione deve essere europea.