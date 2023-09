Migranti, trionfo Meloni: "Rivoluzione copernicana", perché ora cambia tutto

17 settembre 2023 a

"Credo che quello che il governo italiano è riuscito a fare in Europa in tema di contrasto ai flussi migratori sia una rivoluzione copernicana": Giorgia Meloni lo ha detto nell'intervista a Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, in onda questa sera su Rete 4. La premier, che oggi ha visitato Lampedusa insieme a Ursula von der Leyen, ha anche lanciato una stoccata all'opposizione: "Fino a quando c'era la sinistra al governo, si parlava solo di come redistribuire i migranti illegali in giro per l'Europa, adesso l'Europa parla di come fermare le partenze illegali. E questo è un buon punto di partenza al quale dovranno corrispondere fatti concreti".

La Meloni, nel corso dell'intervista, ha posto l'accento sulle parole usate dalla presidente della Commissione europea: "Chiunque abbia un'onestà intellettuale in questa nazione deve riconoscere che la presidente della Commissione europea questa mattina ha pronunciato parole in tema di immigrazione che dall'Europa non erano mai state pronunciate, che si riassumono nella frase 'siamo noi a decidere chi entra e non entra in Europa e non i trafficanti'".

A margine della visita a Lampedusa, inoltre, la Meloni ha fatto sapere che "nel Consiglio dei ministri di domani porteremo la norma per estendere al massimo consentito dalle regole europee il trattenimento ai fini del rimpatrio di chi arriva irregolarmente in Italia. E daremo mandato al Ministero della difesa di attivarsi immediatamente per realizzare le strutture necessarie".