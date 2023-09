Matteo Salvini, retroscena: la svolta di Pontida, cosa sta per cambiare

18 settembre 2023 a

a

a

Il raduno leghista di Pontida è un messaggio chiaro da parte della Lega all'Europa in vista del voto del 2024. Il vicepremier, Matteo Salvini, sul campo ha messo diversi temi tra cui la famiglia, l'islam e il rapporto del nostro Paese con Bruxelles. Di fatto, come sottolinea Francesco Storace su Libero, Salvini ha dimostrato di guidare non solo un partito ma un'intera comunità che rappresenta una fetta importante dell'elettorato italiano. Storace ci guida oltre il "pratone" di Pontida e spiega quali sono i messaggi che Salvini ha lanciato dal palco.