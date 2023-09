Pd, il piano-immigrazione: la "ricetta" Lucano e la memoria corta

18 settembre 2023 a

Il Pd propone un piano per avere più migranti di quanti già non arrivino sulle nostre coste. Dopo il Cdm in cui il governo ha varato una stretta sul fronte immigrazione, i dem, Elly Schlein in testa, propongono il piano-migranti targato Pd: "Il primo punto è la riforma di Dublino. Chi entra in Italia entra in Europa. E la sfida migratoria necessita di risposte europee condivise, perché nessun Paese può affrontarla da solo. Nel 2022 cinque paesi UE su 27, tra cui l'Italia è quinta, hanno affrontato da soli l'85% delle richieste d'asilo presentate in tutta l'UE. Non è questa la solidarietà europea prevista dai Trattati.

Bisogna riformare in modo ambizioso il Regolamento di Dublino che blocca i richiedenti asilo nel primo Paese di arrivo, spesso l'Italia, assicurando una condivisione obbligatoria dell'accoglienza tra tutti i Paesi Ue. Una redistribuzione che valorizzi, ove presenti, i legami dei richiedenti asilo, a partire da quelli familiari. Una volta ottenuto lo status di rifugiato in un Pese europeo dovrebbe essere possibile spostarsi in altri Paesi Ue". Poi, sempre i dem propongono una "Mare Nostrum europea", "serve una Mare Nostrum europea, per salvare le vite (ed evitare che Lampedusa divenga un hub naturale per il suolo europeo). Ricordiamo a tale proposito che la destra italiana si è sempre battuta contro la missione europea di ricerca e soccorso in mare", si legge nel comunicato dem.

Poi, sempre il Pd, propone accordi con Paesi terzi e canali di ingresso legali. Poi torna anche il modello-Lucano, pallino fisso dei dem: l'accoglienza diffusa. "Attuare di concerto con i sindaci e le amministrazioni comunali un grande piano per l'accoglienza diffusa, al fine di evitare grandi concentrazioni di persone accolte in poche singole strutture e in poche città e con l'obiettivo di riaffermare, anche attraverso il pieno coinvolgimento del Terzo Settore, un sistema di accoglienza di qualità, supporto alla persona, consulenza legale e psicologica, insegnamento d'italiano, corsi di formazione", si legge ancora nel documento. Ma il Pd che dà lezioni su come gestire l'emergenza migranti scorda di aver governato per 10 anni di fila...