Nicola Gratteri, Filippo Facci: come si auto-nomina capo dell'opposizione

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in una lunga intervista al Fatto Quotidiano si autonominato leader dell'opposzione. Non bastavano già le urla di Landini che sogna di prendere il posto di Schlein e Conte, adesso c'è anche la toga che dice la sua sul governo dando anche indicazioni e pareri non richiesti sulla riforma della Giustizia. Filippo Facci fa il punto su Gratteri che sfida l'esecutivo della Meloni. Ecco qual è il suo "programma" contro il centrodestra.