Meloni un anno dopo le elezioni: "Solo lei ci è riuscita", l'ultimo sondaggio

A un anno esatto dalle elezioni del 25 settembre 2022 i sondaggi continuano a incoronare Giorgia Meloni. Non era scontato, perché chi va al governo è chiamato a prendere scelte difficili, a volte anche impopolari, che possono quindi far calare il consenso in favore dell’opposizione. D’altronde è proprio così che la Meloni ha costruito la sua fortuna elettorale, rimanendo all’opposizione anziché entrare nel governo di Mario Draghi.

Nel sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per SkyTg24 a un anno dal voto risulta che la premier è la leader politica che con il 20% viene valutata meglio dagli elettori. Alle sue spalle si piazza Giuseppe Conte con il 19%, mentre nessuno degli altri leader raggiunge la doppia cifra: ad esempio Elly Schlein si è fermato al 9%. Per quanto riguarda invece le intenzioni di voto, in un anno esatto Fratelli d’Italia è il partito che ha nettamente guadagnato più di tutti: in questo senso il governo ha fatto benissimo alla Meloni, con Fdi che è salito al 30,7% (+4,7).

Alle sue spalle il Pd rimane lontanissimo: è dato al 19,3%, con l’effetto-Schelin che per ora vale appena un +0,3. Il Movimento 5 Stelle non si è affatto mosso rispetto alle elezioni: è rimasto al 15,4%. Sotto la doppia cifra la Lega (8,4%) e Forza Italia, che probabilmente paga la morte di Silvio Berlusconi scendendo al 6,1% (-2). Tra le forze di opposizione da segnalare l’alleanza Verdi-Sinistra al 4,4%, in crescita dello 0,8 rispetto al voto di un anno fa.