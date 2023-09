Napolitano, il Pd contro Gianni Letta: "Berlusconi? Altri universi"

26 settembre 2023 a

Il discorso di Gianni Letta ai funerali di Giorgio Napolitano davanti a tutto il Parlamento ha emozionato e non poco l'Aula ma anche gli italiani che hanno seguito in tv le esequie del presidente emerito della Repubblica. Come vi abbiamo raccontato su Libero, Gianni Letta ha affrontato, nel corso della sua orazione, anche i dissidi tra l'ex premier e Napolitano. Tra il 2006 e il 2011 sono stati diversi i punti di scontro tra Berlusconi e Re Giorgio fino alla caduta del governo di centrodestra sotto i colpi dello spread.

Il discorso di Gianni Letta ha chiuso una stagione dolorosa per il Paese con un auspicio: "Mi piace immaginare che incontrandosi lassù – dice l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio - possano dirsi quello che non si dissero quaggiù e, placata ogni polemica, possano chiarirsi e ritrovarsi nella luce".

Parole che hanno commosso tutti, tranne i parlamentari del Pd. Come riporta un retroscena di Repubblica, a quanto pare tra i banchi dei dem ci sarebbero stati dei mugugni per l'accostamento da parte di Letta di queste due figure che hanno scritto pagine importanti della nostra storia repubblicana. "L’accostamento continuo alla figura di Berlusconi è apparsa incongrua, stiamo parlando di universi politici e morali incommensurabili", avrebbe detto l'ex ministro Peppe Provenzano e membro della segreteria di Elly Schlein. Ma c'è anche chi ha notato una espressione contrariata di Massimo D'Alema e un sorriso "enigmatico" di Romano Prodi.