Capezzone, rassegna scorrettissima: cosa si sono detti Macron e Meloni

27 settembre 2023 a

a

a

Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima di oggi mercoledì 27 settembre . Il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, analizza i fatti di giornata testata per testata. Tra i temi affrontati il funerale senza popolo per Napolitano: è il palazzo che saluta il suo re. Immigrazione, cosa si sono detti Meloni e Macron. Siamo davanti a una svolta nella gestione della crisi immigrazione? Lo scenario sugli sbarchi con l'asse tra Parigi e Roma che taglia fuori Berlino dopo il "no" di Scholz all'accoglienza dei migranti arrivati a Lampedusa e lo scontro con la Meloni per i finanziamenti del governo tedesco alle Ong. Guarda il video qui sotto