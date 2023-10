Salvini all'Esselunga: "Niente pesche ma tanta roba". Calenda impazzisce

01 ottobre 2023 a

a

a

Matteo Salvini asfalta la sinistra con un paio di foto e una battuta. Il vicepremier e leader della Lega, infatti, si è mostrato sui social mentre fa la spesa all'Esselunga. Eccolo mentre prende le castagne dagli scaffali e mentre carica il carrello di sacchetti gialli e si inoltra nel garage del supermercato. "Son finite le pesche ma...tanta roba, comprese le castagne. Le domeniche belle all’Esselunga!", ha commentato il ministro leghista che torna così sullo spot che ha come simbolo una pesca e che ha fatto tanto discutere in questi ultimi giorni. Soprattutto per come la sinistra ha interpretato in modo politico il messaggio della pubblicità.

Un post che ha fatto infuriare il leader di Azione. "Caro Matteo, non ci rompere le pa*** e vai a lavorare. Parte seconda", ha scritto Carlo Calenda in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, rilanciando la foto del post di Salvini che fa, appunto, la spesa all’Esselunga.

Caro Matteo, non ci rompere le palle e vai a lavorare. Parte seconda pic.twitter.com/Q4MRJ1xDbu — Carlo Calenda (@CarloCalenda) October 1, 2023

Qualche giorno fa lo stesso leader di Azione aveva rivolto, sempre via social, la stessa esortazione al vice premier della Lega commentando un video in cui Matteo Salvini esprimeva la sua opinione sulla questione dello spot con la pesca dell'Esselunga dove una bambina figlia di genitori separati prende il frutto e lo regala al papà dicendo che era dalla parte della mamma, anche se non era vero.