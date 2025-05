Ilaria Salis, l'ultima sparata? "Tassare le case vuote"

L'ultima trovata di Ilaria Salis? Tassare le case vuote. Per l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana sei hai un immobile e non lo usi come prima abitazione, puoi avere due opzioni: o lo affitti con un canone massimo del 20 per cento del reddito dell’inquilino, oppure, in alternativa, se decidi di tenerla sfitta, devi essere tassato dallo Stato con una imposta extra.

A detta della Salis, infatti, "è ingiusto ci siano persone che non hanno" un tetto "e delle persone che ne hanno dieci". Parole pronunciate dall'europarlamentare ai microfoni di Rassegna Antigone, programma in onda su 12TVParma e Radio Radicale. Sempre qua la Salis sostiene che i movimenti per la casa "suppliscono" a "compiti che le istituzioni non sono in grado di assolvere" e quindi "per mettere un tetto sopra la testa delle persone" a volte occupano anche immobili lasciati "colpevolmente" vuoti "dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica".