Guido Crosetto: "Ci sono delle foto inaudite", il peggiore degli orrori di Hamas

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, usa parole forti per dire la sua su quanto sta accadendo in Israele. Il titolare della Difesa non usa giri di parole e si schiera senza se e senza ma dalla parte di Israele: "Siamo di fronte a un atto terroristico di violenza inaudita. Fatto da una organizzazione terroristica come Hamas. Non bisogna sovrapporla al popolo palestinese: sono due cose diverse. Un conto è l’organizzazione terroristica Hamas, un altro il popolo palestinese".

E ancora: "Abbiamo visto le immagini che il ministro della Difesa israeliano ci ha mostrato – prosegue Crosetto – di una violenza inaudita, che non fa parte della guerra, non fa parte di nessuna cosa che l’umanità può accettare. La vicinanza a Israele è totale da parte della Nato e di tutte le nazioni. Che non possono che inorridire di fronte a delle immagini e a una violenza di questo tipo".

Poi spiega quali sono gli obiettivi da raggiungere già nel breve periodo: "Dobbiamo evitare che ci sia una escalation, che non ci siano persone che non c’entrano nulla con questo scontro, che rimangano in qualche modo, come è successo ai coloni, ai neonati isrealiani, in mezzo ad una reazione legittima da parte di Israele, che si è sentita attaccata e che deve difendersi". "Probabilmente la convivenza con Hamas, che fino adesso è avvenuta e in qualche modo non aveva avuto effetti così devastanti, adesso è impossibile – aggiunge Crosetto – quindi adesso la reazione di Israele è assicurarsi il futuro. E il futuro, adesso, comprende probabilmente uno scontro con Hamas molto duro. Questo può avere conseguenze, ma noi ci auguriamo di no. L’Italia farà di tutto perché siano rispettati i diritti delle persone che non c’entrano nulla. Tengo ben distinti Hamas e il popolo palestinese".